Benevento, nuovo summit di mercato Lungo confronto tra Vigorito, Foggia e Inzaghi sulle prossime operazioni

Nuovo summit di mercato in casa Benevento. C'è stato un lungo confronto tra il presidente Vigorito, il diesse Pasquale Foggia e mister Inzaghi. Si è parlato della ripresa degli allenamenti, ma soprattutto delle prossime operazioni. Dopotutto la società si sta portando avanti col lavoro. La testa è rivolta già alla serie A, perché ci sta pensando super Pippo a tenere la squadra coi piedi ben saldi a terra per il raggiungimento quanto prima della matematica promozione in questo imminente finale di stagione. Nelle lunghe ore Vigorito ha avallato le strategie del duo Foggia - Inzaghi. L'intento è quello di non portare nel Sannio nomi roboanti come quello di Balotelli, tanto per citarne uno, ma di puntare su gente che ha fame ed esperienza in A. In attacco restano in piedi le due piste che portano a Zaza e Lapadula con quest'ultimo favorito. C'è stato già un contatto col Genoa che ne detiene il cartellino, ma il calciatore vuole temporeggiare per capire quale sarà il futuro del suo Lecce. Senza dimenticare che si sta seguendo anche la pista estera. Da due anni il club di via Santa Colomba si è affidato ad un team di osservatori che lavora oltre i confini nazionali. In questa ottica però si interverrà soprattutto negli altri due reparti: centrocampo e difesa. Resta ancora in piedi la pista che porta ad Alin Tosca. Il rumeno preme per venire nel Sannio, il diesse però sta temporeggiando per valutare anche altre soluzioni. Dopotutto l'intento era quello di portare Tosca a gennaio, ancor prima di chiudere la trattativa con Barba. Ma sicuramente dopo questo ultimo summit, Pasquale Foggia potrà intensificare i suoi contatti. Il via libera c'è stato.