Figc, bocciata la proposta del blocco delle retrocessioni Notizia che fa sorridere il Benevento. In caso di sospensione si procederà con gli spareggi

Il Consiglio Federale ha bocciato la proposta della Lega A di bloccare le retrocessioni in B. Si tratta di una notizia ampiamente prevedibile e che favorisce il Benevento, ormai vicinissimo alla promozione nel campionato di massima serie. In caso di sospensione del campionato si procederà con la disputa di play off e play out, in modo da limitare il numero delle gare da giocare. Se la stessa dovesse avvenire in una data non molto lontana dall'ultima giornata (si parla del 10 luglio) si procederà attraverso l'algoritmo.

Promosse a tavolino in serie B le prime dei gironi di Lega Pro: Vicenza, Reggina e Monza. Sospeso definitivamente il calcio femminile.