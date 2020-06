Mastella: "Pronti a organizzare la festa promozione" Il sindaco di Benevento: "La città non poteva permettere di far uscire Vigorito dal calcio"

Nel corso di Ottogol è intervenuto anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il primo cittadino ha esordito nel parlare della decisione assunta quest'oggi dalla Figc in merito ai campionati:

"Si è cercato di stravolgere il verdetto del campo. Sorge spontanea la domanda della possibile uscita di qualche positivo in un momento successivo. Spesso a pensare male si fa peccato, ma qualche volta si indovina. Volevano fregare noi che siamo la terra delle streghe. Sarebbe stata una ingiustizia grave nei confronti di tutti. Ho sentito tanti addetti ai lavori che si sono detti rammaricati per tutti questi discorsi perché nessuno può mettere in dubbio quanto fatto dal Benevento. La città non poteva permettere di far uscire Vigorito dal mondo del calcio. Eravamo pronti a fare le barricate democratiche se si fosse avverata una situazione del genere".

PARZIALE APERTURA - "E' una soluzione a cui credo, anche perché attuata già in altre nazioni. Credo che sarà fondamentale permettere la visione delle partite in chiaro, si tratta di una forma di giustizia per dare gioia ai tifosi".

FESTA - "Sarò in campo per seguire il Benevento da vicino. Organizzeremo la festa, secondo i tempi e le modalità che le misure di sicurezza ci permetteranno di ottenere. Si tratta di un riconoscimento alle capacità di programmazione grazie alla quale stiamo approdando nel campionato di massima serie. La città esploderà sicuramente di gioia perché l'abbiamo conquistata sul campo. A nome di tutti i beneventani, diciamo grazie alla società, alla squadra, a Inzaghi e al direttore Foggia".