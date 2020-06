Benevento, nuovo incontro di mercato: si lavora per il futuro Inzaghi e Foggia hanno raggiunto il presidente Vigorito negli uffici di Avellino

Gli eventi degli ultimi giorni hanno fatto un po' vacillare le certezze del Benevento inerenti il suo futuro. La proposta della Lega A non è andata giù a nessuno, soprattutto al presidente Vigorito e al direttore sportivo Pasquale Foggia. Quest'ultimo ha preferito non commentare quanto accaduto, in modo da evitare possibili polemiche pesanti dopo che i grandi del calcio avevano estromesso la Strega dal prossimo campionato di massima serie.

Pericolo scampato, come ampiamente prevedibile. Gli obiettivi del sodalizio giallorosso non cambiano, così come tutte le strategie studiate nel corso delle ultime settimane. Quest'oggi c'è stato un nuovo incontro tra le parti, con Foggia e Inzaghi che hanno raggiunto il presidente Vigorito negli uffici di Avellino. Un confronto proficuo, in cui sono emersi ulteriori piani per la costruzione del Benevento del futuro.

E' ormai chiaro che verrà confermata l'ossatura della rosa attuale, alla quale saranno aggiunti elementi di assoluta esperienza che possano fornire un importante contributo in un campionato complicato come quello di serie A. Lo stesso Schiattarella, che la massima serie l'ha vissuta sulla propria pelle, ha affermato nel corso di Ottogol che si tratta di un "mondo a parte" e che necessita delle giuste valutazioni per cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza.

I profili presenti sul taccuino di Foggia sono gli stessi, con la priorità che per il momento va al reparto avanzato, considerato che sarà orfano di Massimo Coda. Un lavoro "parziale" è stato fatto già a gennaio con l'arrivo di Moncini, in un'operazione avente un costo di circa 3 milioni di euro. L'ex Spal, però, non basta e Foggia lavora per affiancargli un calciatore di esperienza e che garantisca un buon numero di gol come potrebbero essere i vari Lapadula o Zaza.

In difesa resta sempre vivo il sogno di riportare Tosca nel Sannio, così come ci saranno delle operazioni anche per il centrocampo. Al momento non ci sono novità in merito ai rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza: Gori e Manfredini dovrebbero godere della riconferma - come annunciato dallo stesso Foggia - mentre per Maggio si attende un cenno da parte del calciatore per prolungare di un anno il matrimonio con la Strega.