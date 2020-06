Benevento, giallorossi al lavoro: annullata la doppia La truppa di Inzaghi ha effettuato una seduta questa mattina

Nessuna doppia seduta d'allenamento per il Benevento, come inizialmente programmato. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina sul manto erboso dell'Imbriani. Maggio e compagni dopo il riscaldamento iniziale caratterizzato da circuiti coordinativi, sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla a quattro porte e partitina finale a campo ridotto (da area ad area). Non ha subito variazioni la situazione “infortunati” che vede il difensore Antei e il centrocampista Sanogo alle prese con le specifiche cure fisioterapiche. La truppa di Inzaghi si ritroverà domani per una seduta pomeridiana. Ecco le foto: