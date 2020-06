Benevento, Castelli fa visita al Vigorito L'agronomo della Figc ha visionato da vicino il terreno di gioco dell'impianto sportivo sannita

L'agronomo della Figc, Giovanni Castelli, ha fatto visita al Vigorito per visionare da vicino il terreno di gioco in vista della ripresa del campionato. Come noto, il manto erboso in questi giorni è oggetto di una manutenzione che lo preserverà per la prossima stagione calcistica. Castelli si è più volte complimentato per la tenuta dello stesso, sottolineandone l'eccellente condizione del fondo con il responsabile Giovanni Addazio. Dopo la totale rasatura della scorsa settimana, oggi il Vigorito potrebbe già essere utilizzato per una gara ufficiale. E' chiaro che per il match del 30 giugno, che vedrà il Benevento scendere in campo contro la Juve Stabia, sarà tutto pronto per un confronto che potrebbe consegnare l'aritmetica promozione in serie A.