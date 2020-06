Benevento, subito 3 sfide in 9 giorni: a Cremona in charter La doppia trasferta di fila non è il massimo per ricominciare: ma la squadra ha le armi giuste

Ammettiamolo, fa un po' effetto apprendere finalmente date e orari del nuovo calendario. E' quasi un ritorno alla vita, dopo un periodo di estremi disagi. La Lega non ha regalato sorprese: le anticipazioni hanno trovato riscontro nel comunicato firmato da Balata: fatta eccezione per il decimo turno di ritorno “spalmato” su tre giorni (venerdì, sabato e domenica), il campionato andrà avanti quasi nella completa contemporaneità. La novità (anticipata da tutti) è che si giocherà sempre di venerdì e lunedì, connotando il venerdì come turno “regolare” e il lunedì come “infrasettimanale”.

Dicevamo della decima di ritorno, quella che segnerà il ritorno al calcio giocato per la B (dopo il recupero tra Ascoli e Cremonese previsto mercoledì 17 alle 18,30). Il Benevento giocherà domenica 21, così come era stato paventato, per consentire alla Cremonese un minimo recupero della gara del mercoledì. Allo Zini si gioca alle 18 per evitare il caldo che i metereologi però non prevedono almeno per un altro po'. Nel cremonese in effetti le temperature dovrebbero essere fino al termine di giugno quasi sempre al di sotto dei 26 gradi, quasi l'ideale per giocare al calcio e sentire di meno la fatica.

Stessa cosa ad Empoli per la partita di venerdì 26. In Toscana si gioca alle 21 e il caldo non dovrebbe essere un nemico in più da combattere (è prevista anche pioggia quel giorno). Piuttosto bisogna tener conto del tour de force appena iniziato: il Benevento giocherà le prime tre partite il 21, il 26 e il 29, come dire tre partite in nove giorni con una doppia faticosa trasferta.

Ricominciare con due viaggi al nord non è il massimo e mette sotto pressione anche il reparto “logistico” della società (il team manager Cilento è già al lavoro per questo), impegnato a organizzare una doppia trasferta nel giro di pochi giorni in un momento in cui gli spostamenti provocano più di qualche disagio. A Cremona dovrebbe essere previsto un volo charter così come è stato fatto per le ultime trasferte al settentrione, poi si vedrà per Empoli, dove si potrebbero mettere in moto per la prima anche i due pullman del protocollo.

LA PRIMA AL VIGORITO. L'esordio del dopo lockdown al Vigorito è un derby. Si gioca lunedì 29 giugno alle 21 (quel giorno solo Salernitana-Cremonese è prevista per le 18,45) contro la Juve Stabia di Caserta. E' inutile fare già calcoli, anche se è insindacabile che più va avanti il calendario e più si avvicina la matematica promozione in serie A per la strega. Che si giochi un campionato diverso rispetto a quello che ha preceduto l'interruzione è tutto da verificare. Ci saranno difficoltà per chiunque dopo quasi tre mesi di sospensione, ma il Benevento ha le armi e la voglia di chiudere al più presto i conti con la salita nella massima divisione. A prescindere dalle difficoltà e dall'incedere di queste ultime dieci giornate.

OTTO GIORNATE. La Lega ha comunicato gli orari sino alla diciassettesima di ritorno, perchè le ultime due giornate saranno in completa contemporaneità. Si giocheranno lunedì 27 e venerdì 31 luglio, tutte alle 21. A meno che non siano già noti i verdetti finali eche non ci sia più il vincolo della contemporaneità. Poi si inizierà coi play off. Da martedì 4 agosto, fino a venerdì 14, il giorno prima di Ferragosto. Sarà una maratona infernale, ma tutti hanno la speranza che si arrivi fino in fondo.