Nuovo protocollo: se c'è contagio si ferma solo chi è colpito La Federcalcio è riuscita a far accogliere la proposta al Governo

(f.s.) In caso di positività di un atleta si ferma solo chi è stato contagiato. La Federcalcio è riuscita a far accogliere la sua proposta al Governo nella riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico ed ha definito il nuovo protocollo. Niente più isolamento per due settimane dell'intera squadra, dunque, ma protocollo alla tedesca, modello Bundesliga. Secondo il nuovo protocollo la mattina della prima gara successiva a tutti i componenti della squadra e dello staff verrebbe fatto un tampone rapido per scongiurare eventuali altri contagi. In questa maniera nessuna squadra sarà fermata e il campionato potrà andare avanti.