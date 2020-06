Alimonta: "Lavoro positivo. Da lunedì la settimana tipo" Il preparatore atletico del Benevento: "L'intensità cresce, ma non sarà la stessa di marzo"

Con il test in famiglia di questo pomeriggio si è chiusa la prima fase di lavoro del Benevento post sospensione. Sono state tre settimane importanti, in cui i giallorossi hanno avuto modo di riprendere confidenza con il terreno di gioco dopo quasi tre mesi di esercizi a casa in quarantena. Da lunedì si passerà alla settimana tipo pregara che porterà al match di domenica con la Cremonese. Luca Alimonta, preparatore atletico giallorosso, ha effettuato un bilancio su quanto svolto dalla squadra dopo il rientro:

"Abbiamo svolto quanto inizialmente programmato. Ci siamo adattati ai ragazzi che per svariati motivi presentavano una condizione non omogenea. Inizialmente si è proceduto con un lavoro di bassa intensità, per poi aumentarla sempre di più. Tutto questo ci porterà ad arrivare a svolgere la settimana tipo, ma ci metto il condizionale perché stiamo parlando sempre di una situazione del tutto nuova. I calciatori sono stati fermi per un periodo abbastanza lungo, quindi non si riesce ad avere lo stesso ritmo visto prima della pandemia. Basti vedere i dati della Bundesliga che si sono rivelati nettamente inferiori rispetto a marzo. E' chiaro che la partita sarà allenante, quindi giocando si potrà avere una condizione migliore. Anche in questo caso, però, bisognerà adattarsi di volta in volta alle varie situazioni soprattutto perché si giocherà con temperature elevate e in maniera ravvicinata. Da lunedì effettueremo una ripresa aerobica, per poi proseguire come abbiamo sempre fatto fino ad arrivare a alla vigilia. E' chiaro che andranno rimodulati i carichi. I singoli? Qualche problemino c'è stato, preferisco farlo dire al medico sociale. Si tratta, comunque, di piccole cose nate dagli adattamenti al lavoro dopo l'inattività".

Il Benevento affronterà la Cremonese che sarà impegnata già tre giorni prima ad Ascoli per il recupero. Un aspetto che, secondo Alimonta, può essere visto in vario modo:

"In queste situazioni ci sono sia dei lati positivi che negativi. Al di là dell'aspetto degli impegni ravvicinati, avranno un dato in più da poter analizzare rispetto a tutte le altre e che gli permetterà di capire lo stato della squadra e come i calciatori risponderanno al lavoro durante la gara. Non potendo svolgere delle amichevoli questi elementi non sono di poco conto. Poi occorre tenere in considerazione tante dinamiche, per noi sarà comunque un piccolo vantaggio".