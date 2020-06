Benevento, Inzaghi: "Sogno di rivedere il Vigorito pieno" La speranza del tecnico giallorosso a una settimana dalla ripresa

Tra una settimana esatta tornerà il campionato. Il Benevento sarà di scena sul campo della Cremonese, con la preparazione che riprenderà martedì dopo il proficuo test in famiglia di ieri. Intanto Pippo Inzaghi non sta più nella pelle: il tecnico giallorosso vuole conquistare al più presto la promozione, per poi battere tutti i record della B. Le porte chiuse, però, non permetteranno al Benevento di vivere questi importanti traguardi pienamente, complice una pandemia che ha scombussolato i piani di tutti. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'allenatore giallorosso ha sottolineato:

"Mancano 7 giorni al ritorno in campo... ma io sogno sempre più il giorno che uscendo rivedrò il Vigorito pieno".

Un messaggio importante quello lanciato dal tecnico che è stato subito accolto con favore dai tifosi, i quali vivono la ripresa del campionato con un bel po' di rammarico a causa dell'assenza forzata dagli stadi. Nella giornata di ieri il presidente della Figc Gravina ha parlato di una remota ipotesi di parziale apertura a luglio. Staremo a vedere, sta di fatto che lo scenario non sarà quello abituale e la sfida di tre mesi fa contro il Pescara lo ha fatto capire pienamente. La speranza di Superpippo è quella di tutti, altrimenti si farà di necessità virtù con l'abbraccio della Strega e i suoi tifosi che avverrà nell'olimpo del calcio italiano.