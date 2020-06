Coronavirus, emerge una positività nel Venezia La squadra andrà in isolamento fiduciario in attesa dei nuovi tamponi

Emerge una positività al Coronavirus in serie B: è accaduto al Venezia che, al quinto ciclo di tamponi, ha rivelato un tesserato contagiato. La squadra andrà in isolamento e nelle prossime ore verrà stabilito come dovrà comportarsi il club lagunare in vista della ripresa del campionato. Ecco il comunicato ufficiale:

Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19. L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti.