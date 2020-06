Serie A 20/21, possibile partenza il 12 settembre La data verrà ratificata ufficialmente dopo le decisioni del Comitato Esecutivo dell'Uefa

Il Consiglio che si è svolto quest'oggi in Lega A ha ipotizzato la data dell'inizio del prossimo campionato. In un primo momento bisognava decidere tra il 12 e il 19 settembre, con la scelta che è ricaduta sulla prima in modo da anticipare i tempi e non ingolfare il calendario con troppi turni infrasettimanali considerata la disputa degli Europei. Per il momento si tratta solo di una ipotesi che potrebbe essere ratificata ufficialmente dopo che il Comitato Esecutivo dell'Uefa renderà note le date di Champions ed Europa League.

Il Benevento, che saluterà ufficialmente la serie B il primo agosto, avrà un mese e mezzo per prepararsi al prossimo campionato di serie A. Come noto il mercato partirà il primo settembre e terminerà il 15 ottobre.