Inzaghi: "Testa a Cremona. Impossibile dire cosa vedremo" Il tecnico del Benevento: "Dovrò essere bravo a gestire al meglio i calciatori con i cinque cambi"

Pippo Inzaghi conta i giorni che separano il Benevento dal ritorno in campo di domenica contro la Cremonese. Il tecnico giallorosso, intervenuto in diretta nel corso di Ottogol, si è espresso così in vista della ripartenza del campionato cadetto:

"Da domani cominceremo a preparare la partita e penso che questo sia già un passo in avanti. Meritavamo questa conclusione e cercheremo di partire da dove abbiamo finito. Non sarà semplice, ma i problemi li hanno avuti tutti. La squadra sta molto bene. Che Benevento vedremo? Impossibile dirlo, nessuno sa cosa ci aspetta. Personalmente ho visto le semifinali di Coppa Italia e la condizione delle squadre di serie A mi ha impressionato, anche se hanno cominciato prima di noi. I ragazzi hanno lavorato bene, ma è chiaro che la condizione non sarà al massimo. Affronteremo un avversario forte che alla vigilia del campionato veniva messo davanti a noi. Faremo una buona gara, c'è tanta voglia di giocare. Ho ritrovato lo spirito giusto, poi è chiaro che troveremo la condizione gradualmente".

PUBBLICO - "La mia speranza è che si possano riaprire gli stadi, anche parzialmente. Giocare senza pubblico è difficile. E' vero, avremmo firmato per ripartire a qualsiasi condizione: è giusto accontentarci, ma la gente deve tornare gradualmente".

MERCATO - "Adesso penso ad altro. Conosco Ladapula, ma tengo stretto i miei calciatori. Il record più bello sono loro. Non parlerei di altri perché li rispetto e mi hanno dato tantissimo. Dobbiamo solo prenderci la ciliegina".

CONDIZIONE - "Tutti hanno avuto dei problemi, era normale e li stiamo gestendo. Ho preferito spingere subito perché voglio fare le partite vere con chi sta bene. Avremo una settimana di tempo, poi con i cinque cambi dovrò essere bravo a farli recuperare pienamente giocando anche perché ci aspettano tanti incontri ravvicinati".