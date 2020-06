Letizia: "Benevento è come una famiglia" L'esterno difensivo: "Spero riaprano gli stadi al più presto per festeggiare tutti insieme"

Si può ben dire che quella di Gaetano Letizia è una stagione da incorniciare. L'esterno difensivo giallorosso è sceso sempre in campo dal primo minuto, a eccezione dell'ultima sfida giocata con il Pescara a causa della squalifica per somma di ammonizioni. Il rendimento del "frecciarossa" è stato costante, tanto da guadagnarsi un encomio da parte della EA Sports che gli ha dedicato dei valori speciali nel famoso videogioco Fifa 20. Ospite esclusivo di Ottogol, Letizia si è espresso così in vista della ripresa del campionato:

"Stiamo bene. Ci alleniamo con grande intensità e non vediamo l'ora di scendere in campo per cominciare a preparare la sfida di domenica con la Cremonese. Il mister è un martello, devo dire che è bello avere un tecnico del genere: ogni giorno vuole il massimo per conquistare la promozione e tutti i record che ci siamo prefissati. Un'annata così è irripetibile, ne siamo consapevoli. Sono rammaricato solo per il fatto che non ci sarà il nostro pubblico a incitarci. La tifoseria porta tanti vantaggi, soprattutto la nostra che ci ha sempre sostenuto sia in casa che in trasferta. Spero che riaprano gli stadi il prima possibile, in modo da festeggiare tutti insieme. A Benevento mi trovo bene, per me è come una famiglia. Nel prossimo campionato di serie A l'obiettivo principale sarà la salvezza, servirà qualche innesto senza stravolgere questo fantastico gruppo. Sono certo che questa società potrà restare in massima serie per tanti anni".