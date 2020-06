Benevento, sarà una promozione "on the road" Oggi riprende il campionato, il Benevento è atteso da tre trasferte in 13 giorni



Rieccoci. Il campionato di serie B riprende. Finalmente. E l'antipasto è di quelli gustosi, non solo per Ascoli e Cremonese che scenderanno nel tardo pomeriggio (18,30) in campo al Del Duca. Spettatore interessato è anche il Benevento, che scruterà davanti al video il primo avversario di questa seconda fase di stagione. C'è curiosità anche in casa giallorossa, insomma, perchè il salto nel buio per questa ripresa è assodato per tutti. Chi reagirà meglio al lungo stop? Chi si sarà liberato più velocemente delle scorie del periodo di lockdown? Le risposte le potrà dare solo il campo, ecco perchè la partita di stasera è un faro nella nebbia, un po' di luce per capire meglio il futuro.

IN CAMPO. Il Benevento ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione. La situazione è la stessa della scorsa settimana: solo due giocatori, Luca Antei e Siriky Sanogo, sono fermi ai box per curare i loro problemi ormai datati. Il resto della truppa è tutto in attività, pur senza un'omogeneità di condizione. Inzaghi ha ancora sei giorni pieni per scegliere l'undici da mandare inizialmente in campo allo Zini, ma ha anticipato che la prima condizione di cui terrà conto sarà quella fisica. “Gioca solo chi sta davvero bene”. Il tecnico dovrà gestire questa fase con grande attenzione e con l'aiuto fattivo dello staff atletico-sanitario. Potrà utilizzare il “bonus” delle cinque sostituzioni, permettendo a chi è in difficoltà di rifiatare, ma allo stesso tempo dovrà provare a far raggiungere uno standard di forma a tutti i giocatori della rosa in tempi ristretti.

VIAGGI. Tempi ancora più complicati da un calendario per niente agevole, soprattutto per via delle tre trasferte previste nel giro di appena 13 giorni. Una difficoltà che viene triplicata dalle misure del protocollo. Il Benevento ha già scelto di viaggiare in charter per raggiungere Cremona, ma al volo bisogna aggiungere anche le cosiddette tappe intermedie: quella da Benevento a Capodichino sabato pomeriggio e quella dall'aeroporto di Bergamo, dove farà scalo, per raggiungere Cremona. Serviranno due pullman da Benevento a Napoli e due all'arrivo in Lombardia per raggiungere Cremona. Altrettanti per il ritorno. Che avverrà subito dopo la partita, per consentire alla squadra di tornare già intorno a mezzanotte in città. Una fase logistica studiata perfettamente e nei particolari da Alessandro Cilento, che ha triplicato gli sforzi per seguire alla perfezione le direttive del protocollo. Rimangono i tempi frenetici di questa fase di campionato: dopo il viaggio a Cremona, i giallorossi dovranno affrontare venerdì 26 la trasferta ad Empoli e venerdi 3 luglio quella di Crotone. Come dire che, al di là dell'organizzazione perfetta della società giallorossa, la squadra passerà più tempo in pullman e in aereo che in campo. Una ragione di più per chiudere velocemente i conti con la matematica e festeggiare la serie A. Potrà essere una promozione “on the road”.