Benevento all'avanguardia anche nella sicurezza sanitaria Nominato un Comitato Esecutivo di sorveglianza per la gestione dei protocolli Covid

La Società Benevento Calcio, alla presenza del dott. Ferdinando Renzulli e con la supervisione e consulenza dell'avv. Teodoro Reppucci quale Presidente dell'Organo di Vigilanza 231, ha concluso oggi la fase di formazione ed informazione dei calciatori, dello staff tecnico e dello staff sanitario, avente ad oggetto la presa d'atto e adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio COVID 19, all'interno dei siti sportivi ed all’esterno degli stessi.

La Società Benevento Calcio è stata tra le prime società a prevedere la redazione di una serie di protocolli anche sanitari, in linea con le direttive della FIGC e della Lega, coi i quali ha disciplinato in maniera rigida l'espletamento di qualsiasi attività anche calcistica, finalizzata ala sicurezza e tutela sia dei dipendenti che di tutti i calciatori.

E' stato previsto e nominato anche un comitato esecutivo di sorveglianza, composto dal dr. Francesco Furno, dr Stefano Salvatori, dr. Franco De Cicco e dr Franco Mazza che di fatto assume in completa autonomia ed indipendenza la gestione ed il controllo dei protocolli COVID-19 anche in materia sanitaria, che secondo quanto riferito dall'avv.Teodoro Reppucci "consente, non solo, un maggior e più incisivo controllo, ma anche di attenuare, sotto un profilo di responsabilità penale, la posizione del datore di lavoro"