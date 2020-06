Cremonese - Benevento, all'andata la riscossa giallorossa Un girone fa la Strega diede vita alla cavalcata trionfale

Sono trascorsi 232 giorni dallo scorso trenta ottobre. Sembra sia una eternità, colpa di una pandemia che ha rivoluzionato anche lo scandire del tempo dettato dalle abitudini. Nel gergo calcistico si può ben dire che sia passato un girone, con il Benevento che torna ad affrontare la Cremonese. All'andata si rivelò una sorta di spartiacque per la stagione della truppa di Inzaghi: la Strega era reduce dalla netta sconfitta subita sul campo del Pescara e, grazie a un incastro favorevole del calendario, ebbe l'occasione di riscattarsi subito grazie al turno infrasettimanale con i grigiorossi, primo di un doppio confronto casalingo.

Il pronto riscatto fu subito servito, con i giallorossi che si imposero per 2-0 grazie alle reti di Coda e Improta. Un successo di vitale importanza, avvalorato dal bis giunto pochi giorni dopo contro l'Empoli di Bucchi. Sei punti che diedero il via alla marcia trionfale del Benevento, capace di conquistare sedici vittorie e tre pareggi: un rendimento pazzesco che gli ha permesso di mettere fieno in cascina in chiave promozione che, adesso, sembra essere solo una formalità.

Con la Cremonese parte anche il rush finale della stagione dopo la lunga sospensione. Inizia un nuovo campionato, in cui il Benevento sarà chiamato a conquistare in primis la serie A e poi tutti i record. C'è tanta attesa attorno a questa gara, soprattutto per valutare come ci arriveranno i giallorossi dopo oltre tre mesi dall'ultima uscita ufficiale. La Cremonese è partita alla grande vincendo sul campo dell'Ascoli: un risultato che non spaventa la Strega, desiderosa di riprendere il suo cammino nel migliore dei modi.