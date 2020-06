Benevento, Improta: "Inseguiamo l'obiettivo" L'esterno offensivo: "Non vedo l'ora di indossare la maglia giallorossa"

Pomeriggio di lavoro per il Benevento. I giallorossi nella giornata di domani effettueranno la rifinitura, per poi partire alla volta di Cremona con un volo charter e diversi pullman che verranno utilizzati per gli spostamenti tra andata e ritorno, in modo da preservare tutte le misure di sicurezza anti covid. C'è tanta voglia di riprendere il cammino verso la serie A, come evidenziato da Riccardo Improta. L'esterno offensivo spera di partire dal primo minuto e, attraverso i social, ha espresso tutta la propria grinta in vista del rientro in campionato con un eloquente:

“Ci siamo quasi, domenica si ritorna in campo!! Non vedo l'ora di di indossare di nuovo la nostra maglia e continuare a inseguire il nostro obiettivo”.

Domani il tecnico Inzaghi tornerà anche a parlare alla stampa nella consueta conferenza che comincerà alle 12:45 in diretta esclusiva su Ottochannel 696. Intanto il governatore della regione campania, Vincenzo De Luca, ha augurato a Benevento, Juve Stabia e Salernitana le migliori fortune per il rush finale di stagione. Un pensiero particolarmente apprezzato dai tre club che lottano per obiettivi molto importanti.