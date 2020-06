Empoli ko a La Spezia: dietro al Benevento aumenta la bagarre I toscani rimangono fuori dalla zona play off e la prossima settimana aspettato i giallorossi

Se l'è giocata meglio Italiano. L'anticipo tra Spezia ed Empoli ha arriso ai liguri che hanno mandato ko la squadra dell'ex Marino. Un bel gol di Antonino Ragusa, fulmineo su un fuorigioco scattato male da parte dei toscani, ha fatto la differenza. Tre punti pesanti per gli spezzini che hanno raggiunto il Frosinone in terza posizione e rendono ancora più indecifrabile la lotta per secondo e terzo posto.

L'Empoli, che manca l'aggancio alla zona play off e rimane al nono posto, venerdì 26 ospiterà proprio il Benevento, atteso da due trasferte di fila.

Rispetto alla partita di recupero di mercoledì tra Ascoli e Cremonese, la partita del Picco è sembrata meno frenetica. Le due squadre si temevano e nessuna delle due voleva sbagliare, consapevoli che al primo errore sarebbe potuta arrivare la sconfitta. Al di là dello stato di forma dei suoi che solo Marino può conoscere, è sembrato uno spreco tenere Tutino in panchina fino ai minuti finali e mandare Lamantia in tribuna. A volte l'abbondanza diventa un problema.

Sul piano tecnico si sono viste due squadre tra le migliori della categoria e la vittoria dello Spezia può anche ribattezzare i liguri come pretendenti ad un posto (il secondo, ovviamente) per la A diretta. Più galli ci sono nel pollaio e più sarà facile per il Benevento chiudere i conti matematici. E' stato così per tutta la stagione, continuerà ad esserlo. Alle spalle della corazzata di Inzaghi c'è una bagarre tremenda, che non consente agli inseguitori di avere grande continuità di risultati. E' la ragione per cui probabilmente al Benevento serviranno meno degli otto punti che la matematica gli richiederebbe (nel caso in cui la terza in graduatoria vincesse tutti gli incontri, ovvio).

Intanto Inzaghi avrà dato un'occhiata anche all'Empoli, giusto per conoscere nei dettagli ogni avversario prossimo e futuro. Domani toccherà a Frosinone (di scena a Trapani) e Crotone (allo Scida contro il Chievo). Sguardi interessati, ma distesi, in attesa di affrontare la Cremonese.