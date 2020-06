Inzaghi: "Noi in A e scudetto a Simone, finale perfetto" Il tecnico al Corriere dello Sport: "Mio fratello è un esempio per tutti"

Intervistato da Tullio Calzone per il Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi ha toccato diversi argomenti - dalla stagione con il Benevento fino alla nuova formula della Champions League - per poi soffermarsi sulle soddisfazioni che anche il fratello Simone sta raccogliendo con la Lazio:

"Lo scudetto di Simone e la mia promozione sarebbero un riconoscimento all'amore e alla passione che abbiamo sempre messo in quello che facciamo. Scherzando ogni tanto sommavamo le gare senza sconfitte di Benevento e Lazio, in tutto 40. Simone si è consacrato come un tecnico di livello internazionale al di là dell'esito di questa stagione. Sarà un finale avvincente. Il fatto di giocare ogni tre giorni potrebbe essere uno svantaggio per chi ha organici meno ricchi. Anche se non partecipare a coppe potrebbe essere un fattore a favore della Lazio. Io e Simone ci confrontiamo tutti i giorni, lui è diventato un esempio non solo per me".