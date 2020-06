La diretta web di Cremonese - Benevento I giallorossi proseguono la corsa verso la serie A allo Zini

Finalmente si riparte. Il Benevento è pronto a proseguire la marcia verso la promozione sul campo della Cremonese, dopo oltre tre mesi dall'ultima uscita ufficiale. In caso di vittoria e tenendo in considerazione i risultati maturati ieri, la Strega potrebbe allungare ulteriormente in classifica sul terzo posto avvicinandosi sempre di più all'obiettivo finale. Allo Zini Inzaghi è costretto a fare a meno di Letizia e Viola: i due hanno rimediato dei leggeri problemi di natura fisica, quindi il tecnico ha preferito non rischiarli in vista dei prossimi incontri. A centrocampo c'è Tello al fianco di Hetemaj e Schiattarella, mentre in avanti Kragl e Improta agiranno alle spalle di Moncini.

Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Gaetano, Castagnetti, Valzania; Kingsley, Ceravolo, Parigini. A disp.: De Bono, Volpe, Claiton, Mogos, Zortea, Boultam, Arini, Deli, Gustafson, Palombi, Celar, Ciofani. All.: Bisoli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Tello; Kragl, Improta; Moncini. A disp.: Manfredini, Gori, Tuia, Gyamfi, Rillo, Del Pinto, Insigne, Basit, Sau, Coda, Di Serio. All.: Inzaghi

ARBITRO: Massimi di Termoli

ASSISTENTI: Mokhtar di Lecco e Marchi di Bologna. QUARTO UOMO: Maggioni di Lecco