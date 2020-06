Del Pinto: "Tra 20 anni si parlerà ancora di questo Benevento" Il centrocampista giallorossa: "Vogliamo la serie A già venerdì a Empoli"

Ha fornito il suo prezioso contributo nella ripresa, quando Inzaghi l'ha gettato nella mischia per preservare il vantaggio. Lollo Del Pinto ha commentato il successo dello Zini con entusiasmo:

“Sono stati tre punti importanti che ci permettono di tornare a casa con il sorriso. Venire a Cremona e fare un bel gioco per larghi tratti della partita è stato importante. E’ chiaro che negli ultimi minuti c’è il rischio, ma nel complesso è stata una grande prestazione. Il mister fa delle scelte, però andiamo avanti per raggiungere al più presto l’obiettivo. Eravamo rammaricati per la sospensione, poi con la ripresa ci siamo subito concentrati. Vincere un altro campionato di serie B non è da tutti: sono felice perché Benevento è casa mia. Speriamo di raggiungere la serie A venerdì a Empoli”.

CALCIO ESTIVO – “Andiamo incontro al caldo, quindi è tutta una questione mentale. Dobbiamo continuare così perché mancano solo tre punti e poi puntiamo tutti i record”.

RECORD – “Siamo tutti contenti. Il mister ci dice di continuare così e di non mollare mai, poi alla fine ciò che conta sono i record e le promozioni. Tra venti anni staremo a parlare di questo Benevento che ha ottenuto dei numeri non indifferenti”.

CERAVOLO – “E’ un grande amico, ci siamo salutati prima della partita. Abbiamo un ottimo rapporto, quando si vince condividi dei ricordi positivi. E’ bello incontrare i vecchi compagni e salutarli sempre”.