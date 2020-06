Benevento, Insigne: "Vinciamo per i tifosi" L'esterno offensivo, autore del gol vittoria a Cremona: "Speriamo di conquistare presto la A"

Il suo è stato un gol pesantissimo che ha avvicinato in maniera considerevole il Benevento alla promozione in serie A. Roberto Insigne ha commentato così l'importante successo ottenuto contro la Cremonese:

"Ho aspettato il mio turno e spero di aver fatto bene. Mancano solo tre punti e puntiamo a conquistare presto l’obiettivo. Il gol? L’appoggio di Moncini è stato voluto, sono movimenti che proviamo spesso in settimana. Sono soddisfatto per la marcatura e la prestazione dell’intera squadra. Quando lo scorso anno ho sposato questi colori non mi aspettavo un qualcosa del genere, ma sin da subito ho dato tanto perché ho ricevuto grande fiducia da parte di tutti. Ho scelto Benevento perché i tifosi sono molto calorosi e simili a quelli di Napoli, giocare senza di loro non è affatto bello. Cerchiamo di vincere soprattutto per loro".