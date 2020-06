Inzaghi: "Godiamoci tutti questo Benevento da favola" Il tecnico giallorosso: "Questi ragazzi straordinari mi hanno stupito ancora una volta"

E' un Inzaghi raggiante quello che ha commentato la vittoria ottenuta dal suo Benevento a Cremona. Parole al miele, ovviamente, per i suoi ragazzi che sono riusciti a conquistare i record delle vittorie in trasferta:

"Sono stati capaci di fare un'altra cosa incredibile. Non ho più parole. Quella di oggi era una gara complicata, loro erano rintanati in area e faceva molto caldo. Siamo stati sempre concentrati, riuscendo a battere altri due record per una cavalcata che sta diventando trionfale. Dobbiamo andare avanti così. Ci mancavano due titolarissimi, ma non è cambiato nulla. Quando finirà questa stagione sarò dispiaciuto: è come se non ci fossimo mai fermati".

CURIOSITA' - "Ero curioso di vedere lo stato dei ragazzi, devo dire che mi hanno stupito ancora una volta perché fanno sembrare sempre tutto facile. Prima della partita ero un po' preoccupato per lo stato mentale dopo la lunga sospensione, quindi gli abbiamo fatto vedere un breve video di ciò che sono riusciti a fare in ventotto giornate. Sono scesi in campo come se nulla fosse, onestamente non so dove trovano le energie per essere sempre così. Complimenti a loro: devono godersi le pagine dei giornali perché il calcio non è sempre così. Tutti devono godersi questo Benevento da favola".

PRESENZA - "Ho finalmente incontrato i miei genitori dopo tanti mesi, è scappata anche qualche lacrima. La società mi aveva permesso di restare con loro e di tornare martedì, ma non me la sono sentita di lasciare la squadra in vista del match di venerdì. Quando un allenatore vuole certi comportamenti deve essere il primo ad attuarli. Torno con la squadra, poi venerdì speriamo di chiudere il cerchio".

SINGOLI - "All'inizio Kragl ha avverito qualche problemino, quindi sono stato costretto ad anticipare la staffetta con Insigne. Volevo mettere Sau, ma avendo Coda e Insigne non potevo cambiare il 3-5-2. Giocherà sicuramente la prossima. Con Ciofani in avanti ho preferito inserire Tuia, in modo da contrastare al meglio le loro palle alte".