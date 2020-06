Benevento, Volta salta la trasferta di Empoli Il centrale difensivo giallorosso è stato squalificato per una giornata

Massimo Volta salterà la trasferta di Empoli. Il giallo rimediato a Cremona è stato fatale per il centrale difensivo che, alla quinta sanzione, sarà costretto a scontare una giornata di squalifica. Un'assenza forzata alla quale Inzaghi cercherà di sopperire al meglio, in fondo a parte Antei nel pacchetto arretrato ci sono le giuste alternative, con Tuia che potrebbe affiancare Caldirola o al limite lo stesso Barba con il rientro di Letizia sulla corsia di sinistra. Nessun appiedato per l'Empoli, reduce dalla sconfitta subìta a La Spezia.

