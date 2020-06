Serie A, perché si può far festa già ad Empoli Il Benevento può chiudere i conti matematici già venerdì. Il traguardo è vicinissimo

Quando tutti si aspettavano che le inseguitrici accorciassero le distanze sulla capolista, è accaduto l'esatto contrario. Il Benevento ha allungato ancora, riducendo di fatto i tempi per la matematica promozione. Che oggi appare sempre di più solo una formalità. I numeri dicono che già venerdì, in occasione della sfida di Empoli, la strega potrebbe brindare al salto in serie A. E mai come in questo momento i conteggi sono davvero semplici.

La classifica. 24 lunghezze di vantaggio sul Frosinone, terzo in classifica, e 27 punti disponibili. Vediamo in quali circostanze il Benevento potrà brindare alla serie A già venerdì.

1) La squadra di Inzaghi vince ad Empoli e i ciociari pareggiano o perdono con il Cittadella allo Stirpe. Classifica: Benevento 75; Frosinone 49. 26 lunghezze di vantaggio sulla terza e 24 punti disponibili.

2) Il Benevento pareggia in Toscana e il Frosinone perde in casa con i veneti. Classifica: Benevento 73; Frosinone 48. 25 lunghezze di vantaggio e 24 punti disponibili.

3) Anche se il Benevento vince a Empoli e il Fosinone batte il Cittadella, pur rimanendo con 24 punti di vantaggio sui ciociari sarebbe ugualmente promosso perchèa quel punto entrerebbe in gioco anche lo scontro diretto tra ciociari e Crotone.

Ovvio che mancherebbe l'aritmetica promozione nel caso in cui il Frosinone guadagnasse qualche punto sui sanniti (con una propria vittoria o un pareggio concomitante ad una sconfitta del Benevento, o con una sua vittoria e un pari della squadra giallorossa): ci sarebbero sempre 24 punti disponibili, ma calerebbe il vantaggio dei giallorossi sulla terza (Benevento 73 o 74; Frosinone 51).

Abbiamo giocato un po' con i numeri, perchè in fondo questa matematica promozione l'aspettano tutti. Ma la realtà dice che se non sarà ad Empoli, la festa arriverà subito dopo. Il Benevento ha la serie A in pugno e può anche cominciare a pensare ai festeggiamenti.