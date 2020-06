Vigorito su Llorente: "Ho chiesto info, ma resterà al Napoli" Il massimo dirigente: "Con Adl ci siamo detti di trovare delle sinergie come accaduto con Insigne"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito è tornato sul possibile interessamento per Llorente, svelando un breve colloquio avuto con De Laurentiis:

"De Laurentiis è presidente di una grande società, conosce il calcio meglio di me quindi credo che Llorente resterà con lui. L'ho chiamato in occasione del suo compleanno, chiendogli anche informazioni su Llorente che sapevo in scadenza. Mi ha risposto che non era in grado di darmi una risposta al momento perché Giuntoli doveva ancora incontrare il procuratore del ragazzo. Ci siamo detti che ci piacerebbe trovare delle sinergie, come accaduto lo scorso anno con Insigne. Ci ritroveremo a breve per farci una chiacchierata, ma adesso pensiamo a vincere il campionato anche perché il mercato non si può fare al momento".