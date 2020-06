Benevento, ci sarà la decurtazione degli emolumenti Adesione totale da parte dei calciatori giallorossi

Il Benevento procederà alla decurtazione degli emolumenti. Lo ha annunciato il presidente Vigorito nel corso di Ottogol:

"C'è stata una adesione al cento per cento da parte dei calciatori. Il Benevento è stato chiamato a chiedere ai calciatori di fare questo sacrificio. I nostri hanno accettato pienamente in maniera considerevole, sia in termini di stipendi che di premi promozione, permettendoci di allinearci sulla strategia della lega e della federazione. Importante anche il fatto che da parte dei tifosi non ci sono stati richiesti di rimborsi. E' stato un anno strepitoso anche da questo punto di vista. C'è una coesione massima tra calciatori e tifosi".