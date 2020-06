Benevento, Foggia: "Verrà gente che suda la maglia" Il direttore sportivo: "L'obiettivo della salvezza in A non è facile, sarà una missione"

Ospite esclusivo di Ottogol, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato dell'ottimo rendimento della compagine giallorossa. Non è mancata una parentesi sul mercato:

"Questa squadra è una macchina perfetta guidata benissimo da Inzaghi. C’era curiosità sull’approccio alla partita a Cremona e devo dire che i ragazzi sono stati straordinari. Hanno fatto un percorso incredibile che sono certo proseguiranno fino all’ultima giornata”.

FRATELLI INZAGHI – “Sono entrambi forti. Pippo si sta riprendendo ciò che tutti gli hanno tolto lo scorso anno. E’ stato giudicato troppo presto a Bologna, senza capire i motivi di quei quattro mesi negativi. Sono contento per lui, così come sono certo che avrà un grande futuro. Per il momento ce lo godiamo, poi avrà la possibilità di confrontarsi su palcoscenici importantissimi”.

STURRIDGE – “E’ un calciatore che ha alle spalle una carriera importante. E’ un nome che fa sognare in tanti, non solo il Benevento. I grandi giocatori fanno bene al calcio”.

ANIMA - “E’ stata costruita con sacrificio l’anima della squadra, un elemento che non trovi sul mercato. Bisogna essere consapevoli di ciò che serve per la serie A, tenendo presente i calciatori che abbiamo. Quelli che verranno saranno adatti a stare in questo gruppo, non il contrario. C’è da tenere in mente anche il problema lista che in serie A non è semplice muovere, dato che da quest’anno chi ha più di ventuno anni è considerato un over. Bisognerà sudare la maglia, abbiamo bisogno di questa gente. L'obiettivo della salvezza è difficile e dovrà essere preso come una missione".