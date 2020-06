Inzaghi: "Serie A? A Cremona giochi chiusi. Ora la Storia" I giallorossi alla caccia della promozione in serie A

Il Benevento si avvicina alla trasferta di Empoli, nel corso della quale potrà conquistare l'accesso aritmetico alla serie A con una vittoria. Un momento tanto atteso da parte della truppa di Inzaghi, così come dai tifosi che non vedono l'ora di festeggiare la promozione. Il tecnico ha presentato il match alla stampa nella consueta conferenza infrasettimanale, ecco le sue parole:

"Spero che potremo recuperare Kragl e Letizia, magari anche part time. Per Viola bisogna ancora aspettare, ma speriamo di recuperarlo al più presto perché la botta al ginocchio non è stata ancora assorbita. Per il resto la condizione è buona. Sotto questo aspetto a Cremona mi hanno stupito. E' chiaro che quella di Empoli è una gara molto complicata, contro un avversario molto forte. Vediamo se riusciranno ancora una volta a sorprendermi. La promozione? A Cremona abbiamo chiuso i giochi, adesso ci giochiamo la storia perché in ogni gara ci sono in palio tanti record. Neanche noi ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo. Possiamo vincere il campionato a otto giornate dalla fine dei giochi, tra trent'anni si parlerà di questo Benevento e questo è lo stimolo più grande che dobbiamo avere. Per vincere a Empoli servirà la migliore prestazione della stagione, ma questa squadra ci ha abituato a tutto e non mi sorprenderei se ci offrirà un'altra grande gara. Cosa posso dirgli? Nulla. Invito i tifosi a goderseli perché davvero stanno facendo un qualcosa di incredibile".

RECORD - "Ero curioso di rivederli dopo cento giorni perché volevo capire come avevano lavorato. Era una cosa nuova per tutti. La Cremonese era in fiducia, non tutti si aspettavano una prestazione del genere anche perché mancavano diversi calciatori importanti. Anche a me sono sfuggiti un po' di mano dei numeri. Dobbiamo goderci tutto questo, non so più dove attaccarmi e cerco ogni appiglio. I record dell'altro giorno li abbiamo eguagliati ma non battuti: c'è anche il Como a 74 e quello delle otto vittorie consecutive. Al di là di tutto è bello giocare per questi obiettivi. Sono contento per i ragazzi perché nella mia vita qualche primato l'ho ottenuto e sono cose che verranno ricordate negli anni. Ero consapevole delle difficoltà che si presentavano all'inizio del campionato, lo abbiamo reso una passeggiata e questo va dato onore a tutti. L'unico rammarico è che non si potrà festeggiare come avrebbe meritato una squadra così".

SAU - "Doveva giocare a Cremona, poi la partita si è messa in modo diverso. Sicuramente scenderà in campo al Castellani. Dispiace per Volta che sarebbe stato molto utile, ma il possibile rientro di Letizia seppur part time potrebbe essere importante. Con Improta e Sau giochiamo con il 4-4-2, anche perché manca Viola. Il sistema di gioco non ci ha fatto vincere il campionato, ma la convinzione e il fatto di poter variare partita dopo partita".

CONDIZIONE - "Ieri chi ha giocato era molto stanco, quindi ho preferito farli riposare ancora. Adesso bisogna curare la mente. La prima partita è quella più facile, poi la seconda diventa complicata. In questo momento la nostra forza mentale deve andare oltre qualsiasi problema. Dobbiamo andare lì e fare una grande partita per vincere, altrimenti festeggeremo lunedì. Siamo a un altro passetto da tante piccole cose che è sempre bello portarci a casa".

MOMENTI - "Ci sono stati tanti episodi durante la stagione. Credo che la svolta sia stata il ritiro: lì si è creato il gruppo giusto, non ci siamo mai scalfiti anche dopo la sconfitta in Coppa Italia. I ragazzi sono stati bravi, non hanno mai sbagliato un allenamento. Ieri gli ho fatto vedere due recuperi di Moncini e Insigne: è proprio questo che ci ha fatto vincere. Quando i difensori vedono che gli attaccanti compiono corse del genere, poi è chiaro che si crea una alchimia diversa".

RIGORE CREMONA - "E' stato un episodio strano, doveva segnalare il fallo dopo aver recuperato il fischietto. L'arbitro si è trovato spiazzato".

PROSSIMO ANNO - "Di questo non mi pongo problemi perché ci sono le basi giuste per fare bene. Mantenere la categoria sarà l'obiettivo principale, per cui bisogna sempre fare un passo alla volta con la giusta umiltà. Ci siamo scelti perché abbiamo la stessa visione, sappiamo ciò che vogliamo fare. Quest'anno è andato tutto bene, ma arriveranno momenti complicati e con questa voglia di lavorare verranno superati".

VIOLA - "E' stato il cardine di questa squadra, per cui nonostante l'assenza è sempre un attore protagonista incredibile di questa stagione. Mi auguro che possa rientrare presto, stava facendo cose straordinarie. Purtroppo questa botta al ginocchio gli ha compromesso le ultime partite, ma non gli pregiudicherà quanto fatto".

AMBIENTE - "L'affetto della gente l'ho sempre avuto. Non ho mai lavorato al sud e devo dire che ho trovato grande calore. Sono molto felice di aver fatto questa scelta. Non penso al nord o al sud, ma alla società e ai calciatori. Bisogna trovare la materia buona e fare meno danni possibili, come successo qui".

PARTONO TUTTI - "Al di là della scaramanzia partiremo tutti. Credo sia giusto che coloro che lavorano attorno alla società siano presenti".