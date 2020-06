Benevento, 23 convocati ma partono tutti per Empoli Torna tra i disponibili Letizia. Out Viola

Sono ventitré i convocati di Inzaghi per il match di domani sera con l'Empoli, quello che potrebbe riconsegnare la serie A al Benevento Calcio. Come già preannunciato da Pippo Inzaghi, tutti i tesserati partiranno alla volta della toscana per festeggiare la possibile conquista dell'obiettivo. La Strega è partita alla volta di Coverciano, dove effettuerà il ritiro pregara. Out gli infortunati Antei, Vokic e Viola, oltre allo squalificato Volta. Si rivede Letizia che dovrebbe fornire il proprio contributo nel corso della gara. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Rillo, Gyamfi, Tuia, Caldirola, Barba, Maggio, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Basit, Tello, Kragl, R. Insigne, Improta;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Moncini, Di Serio.