Benevento, c'è già chi ha festeggiato la A contro l'Empoli Uno scherzo del destino per Pasquale Schiattarella che vinse i play off col Livorno

E' il dettaglio meno importante, ma comunque curioso della sfida di domani sera al Castellani. Il Benevento ha disseminato suoi ex un po' dovunque in Italia e non passa turno di campionato in cui non se ne ritrovi qualcuno di fronte: questa volta toccherà a Brignoli, divenuto famoso nel Sannio più per il gol segnato al Milan che per le sue parate, a Bandinelli, uno dei pupilli di Christian Bucchi, e ad Amato Ciciretti, uno dei cosiddetti “immortali”, di quei giallorossi cioè che si sono appuntati al petto le due promozioni consecutive, quella dalla C1 alla B e quella dalla B alla A. Senza dimenticare la presenza, almeno in panchina di Filippo Perucchini, portiere che fu una autentica meteora nell'anno della promozione in serie A.

GLI EX NEL BENEVENTO. Ma, per questa sfida in terra toscana, di ex non se ne fa mancare neanche il Benevento. Nelle file giallorosse ci saranno Federico Barba e Andrès Tello, che hanno entrambi vestito la casacca biancazzurra. Barba ha giocato per 4 stagioni in Toscana totalizzando 39 presenze in serie A e 14 in B. Il colombiano Tello è stato invece una sola stagione ad Empoli, totalizzando comunque 18 presenze in serie A. Ai due giocatori giallorossi va certamente aggiunto anche Simone Bonomi, tattico dell'eccezionale staff di Pippo Inzaghi. Bonomi è stato collaboratore tecnico di Maurizio Sarri nel 2014-15, seguendo poi l'allenatore juventino anche nella sua esperienza napoletana.

CURIOSITA'. Una curiosità anche negli intrecci che si sono formati nel passato tra giocatori giallorossi. Marco Sau ha affrontato ben 10 volte l'Empoli e gli ha segnato 4 gol, dalla B con la Juve Stabia (doppietta il 14 gennaio 2012) alla serie A col Cagliari. Ed è curioso ricordare che proprio al Castellani si sono affrontati da avversari proprio l'attaccante di Sorgono e Federico Barba. Questa volta saranno entrambi dalla stessa parte. Chi ha affrontato più volte i toscani però è senz'altro Pasquale Schiattarella: 14 volte, compreso i play off per la serie A nel 2012-13, vinti dal suo Livorno sulla squadra di Sarri (1-1, 1-0). Come dire che il buon Pasquale ha già avuto la gioia di battere l'Empoli e salire in A: una simpatica coincidenza. In quella stagione il centrocampista giallorosso segnò anche un gol ai biancazzurri al Castellani nel corso della stagione regolare.