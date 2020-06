Serie B, la notte delle streghe Riflettori puntati oltre che al Castellani, anche allo Stirpe, al Curi e al Bentegodi

Ci siamo scoperti tutti abili matematici in questi giorni. Il Benevento ha la possibilità di chiudere i conti con la serie A con ben otto giornate di anticipo e per farlo ha una strada semplice semplice: vincere ad Empoli. In questa maniera non ci sarebbe neanche bisogno di andare a verificare cosa hanno fatto le inseguitrici, perchè la strega sarebbe irraggiungibile da almeno una delle due più dirette (...) antagoniste Crotone e Frosinone. I calcoli matematici entrano in gioco solo se i giallorossi non facessero bottino pieno al Castellani. In quel caso potrebbero ugualmente staccare il biglietto per la A con lo stesso notevole anticipo, ma dovrebbero attendere che anche Crotone, Frosinone e Spezia non vincano.

E' singolare andare a curiosare negli ambienti delle tre inseguitrici per capire che sono in tutt'altre faccende... affaccendate. Il Frosinone, reduce dalla brutta partita di Trapani, ospita allo Stirpe il Cittadella, ovvero la squadra che dopo il Benevento ha ottenuto più punti fuori casa in serie B (27 contro i 33 dei sanniti; 8 vittorie fuori, contro le 10 dei giallorossi). Nesta ha spiegato che la sua squadra non poteva partire più forte per non “spaccare” i giocatori, non sa se riavrà Ciano, ma dovrà fare a meno di Citro. Vuole vincere, ci mancherebbe, non certo per rinviare la promozione del Benevento, ma sicuramente per non perdere terreno dal Crotone.

I pitagorici dal canto loro sono di scena a Perugia. Cosmi ha detto con soddisfazione che è iniziato un nuovo campionato, che vuole vincere e conservare intatte le chances di play off. Nella squadra calabrese mancherà Barberis squalificato, mentre rimangono indisponibili Gigliotti, Jankovic, Mazzotta e Spolli. Stroppa è ancora rammaricato per i due punti persi contro il Chievo e vorrebbe rifarsi al Curi, ma sa che non sarà un'impresa facile.

Terza antagonista, lo Spezia. I liguri di Italiano sono ancora privi dei gemelli Ricci, oltre che di Reinhart, Ramos e Di Gaudio, ma recuperano Bidaoui. Aglietti, esaltato dal pari dello Scida, vorrebbe subito concedere il bis battendo gli spezzini. Dovrà fare ancora a meno di Meggiorini e Cavar, mentre Giaccherini ha recuperato bene in questi giorni, e il tecnico lo porterà almeno in panchina. “Vogliamo la vittoria e per fare questo dovremo essere concentrati e determinati dall'inizio alla fine”, ha detto con determinazione Aglietti.

Si capisce che a distanza di tanti punti, nessuna delle inseguitrici pensa più al primo posto, né al fatto che la strega possa o meno chiudere i conti già stasera: tutti sono concentrati sulle proprie sfide, che guarda caso sono tutte dei veri e propri scontri diretti. Come dire che se quello di Empoli non è un confronto semplice per il Benevento, non possono esserlo a maggior ragione neanche quelli di Frosinone, Crotone e Spezia.

Attenti ai calcoli, insomma, perchè lo champagne in casa giallorossa può essere stappato anche senza vincere ad Empoli.