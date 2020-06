Inzaghi: "Lunedì esploderemo" Il tecnico giallorosso non ha nulla da rimproverare ai suoi: "Sempre grandi"

Superpippo si aspettava di poter festeggiare la matematica promozione, ma non averla raggiunta la prende con filosofia: “Vincere stasera forse sarebbe stato troppo, anche se l'avremmo meritato. Giocavamo contro una squadra forte che è incredibile che sia distante da noi di 32 punti. Far festa lunedì sarà anche meglio, staremo davanti alla nostra gente, anche i tifosi dovranno rimanere fuori”. Per la sfida del Castellani non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi: “Abbiamo sempre avuto la partita in mano, avremmo potuto festeggiare stasera, ma due giorni dopo non cambierà niente. E' la 18 partita in cui non prendiamo gol, aspettiamo lunedì e speriamo di recuperare un po' di energie. Questa squadra sembra essere addirittura migliorata da quando è stata ferma. Penso che un punto in sette partite lo faremo, no?”. L'allenatore giallorosso ha sempre parole dolci per i suoi: “Questi ragazzi meritano tutti una medaglia sul petto. Sapevo che era un torneo difficile, so cosa vuol dire vincere un campionato. Anche a Venezia ho vinto, ma non dominando così. In fondo avevo già preparato la festa senza sapere che dovevamo giocare con l'Empoli. Lunedì dobbiamo esplodere, perchè questa squadra merita un riconoscimento speciale. E se vinceremo lunedì sera avremo fatto ugualmente la storia, visto che mancheranno ancora sette parite alla fine”.