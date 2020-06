Benevento, rientra Volta. Tre squalificati per la Juve Stabia L'ex Cissé salterà il derby del Vigorito

Nessun appiedato per il Benevento dal Giudice Sportivo in vista del derby di lunedì con la Juve Stabia. Rientrerà Volta dalla squalifica, con Inzaghi che potrà contare su tutti gli uomini a disposizione a eccezione, ovviamente, di coloro che sono a mezzo servizio per possibili motivi di natura fisica. Vera e propria stangata per le vespe che dovranno fare a meno di tre calciatori: salteranno il match del Vigorito, infatti, i vari Germoni, Ricci e l'ex Cissé. Il tecnico Caserta sarà costretto a correre ai ripari, in un momento non facile per i gialloblu che sono reduci da ben tre sconfitte consecutive.

