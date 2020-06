Benevento, al Rione Libertà compaiono le foto degli stregoni Proseguono i preparativi in vista della festa promozione

La città è pronta a esplodere di gioia. Il pareggio di Empoli ha solo rimandato di qualche giorno quello che sarà il giubilo di un intero popolo, pronto a tornare nell'olimpo del calcio italiano. Tra i vari quartieri spuntano come funghi festoni e vessilli giallorossi, tanto che tutta Benevento è ormai diventata una grande bandiera. Sono momenti di grande entusiasmo, frutto di un'andamento straordinario della truppa di Inzaghi ed estremamente salutari dopo tre mesi complicati. Quest'oggi al Rione Libertà, da sempre cuore del tifo, sono comparse lungo via Cosentini le foto di tutti i calciatori, nessuno escluso. Si parte con il presidente Vigorito e Pippo Inzaghi, con una eloquente scritta "Grazie Ciro" che ricorda il compianto amministratore delegato giallorosso a cui è dedicato anche lo stadio, il quale ha posto le basi di una epopea vincente con la famiglia Vigorito alla guida del sodalizio sannita.

A seguire tutti gli stregoni, con la foto di squadra al completa sotto la quale c'è un sentito "grazie". Momenti di gioia e di grande attesa, prima di liberare l'entusiasmo rispettando sempre tutte le misure di sicurezza indicate dal Comune. In tal senso, dopo la conquista dell'aritmetica il Benevento Calcio ha già comunicato che girerà per tutti i quartieri fino ad arrivare in piazza Risorgimento, dove le celebrazioni raggiungeranno il picco più alto. La città è pronta a riabbracciare i suoi eroi e di esternare tutta la propria gioia per la conquista di un traguardo unico per tutto il Sannio.