Benevento - Juve Stabia 0-0 (LIVE) Basterebbe un punto alla Strega per festeggiare la promozione

37' La Juve Stabia fa girare palla, non è un momento positivo per la Strega

33' Grande intervento di Montipò su un insidioso cross di Elia: palla in angolo

30' La Juve Stabia prova ad approfittare della superiorità numerica

26' Inzaghi corre ai ripari: entra Tuia al posto di Del Pinto

24' Benevento in dieci: rosso per Caldirola a causa di proteste

23' Ammonito Insigne

19' Canotto entra in area da posizione defilata e calcia: la palla colpisce l'esterno della rete

16' Occasionissima per il Benevento: Hetemaj serve Moncini che va a botta sicura, Paleari respinge. Sulla ribattuta c'è Del Pinto ma spedisce fuori a causa di una deviazione. Ci sono proteste da parte dei giallorossi per un presunto fallo subìto dallo stesso centrocampista a pochi passi della porta

15' Il Benevento prova a fare male soprattutto dall''out di sinistra, ma la Juve Stabia chiude bene gli spazi

10' Le vespe si fanno vedere con Canotto che va alla conclusione: Montipò respinge

9' Juve Stabia aggressiva che chiude bene gli spazi. Improta ci prova dalla distanza, ma la sua palla va in curva

5' Primi cinque minuti senza emozioni, con la Strega che cerca di prendere le giuste misure

0' Comincia la partita. Il Benevento attacca da curva nord verso curva sud

20:58 Entrano le squadre in campo. Il Benevento indossa la classica divisa giallorossa

Ci siamo. E' la notte che potrebbe consegnare la serie A al Benevento. La città freme e non vede l'ora di liberare tutta la propria gioia per un traguardo straordinario. Alla truppa di Inzaghi basterebbe un solo punto per poter dare il via ai festeggiamenti. Il tecnico giallorosso ha effetuato diversi cambi nella formazione titolare, come gli innesti di Letizia, Del Pinto e Improta dal primo minuto rispetto a quanto visto a Empoli. Ecco le formazioni:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Del Pinto; Insigne, Moncini, Improta. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Kragl, Tello, Coda, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Sau, Barba. All.: Inzaghi

JUVE STABIA (4-2-3-1): Provedel; Vitiello, Tonucci, Fazio, Mallamo; Calvano, Calò; Elia, Di Mariano, Canotto; Forte. A disp.: Russo, Allievi, Melara, Rossi, Di Gennaro, Bifulco, Izco, Addae, Troest, Mastalli, Mezavilla, Della Pietra. All.: Caserta