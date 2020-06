Giudice Sportivo, due giornate per Caldirola Il centrale difensivo salterà i match con Crotone e Venezia

Due giornate di squalifica per Luca Caldirola. Il centrale difensivo giallorosso sarà costretto a saltare le gare contro Crotone e Venezia a causa dell'espulsione rimediata nel corso del derby con la Juve Stabia. Il Giudice Sportivo ha motivato la decisione "per avere, al 24° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

Lo stesso Caldirola si è affidato ai social per spiegare la propria posizione:

"Mi sento in dovere di scrivere questo post, perché vorrei precisare come sono andati i fatti ieri e non vorrei passare per la persona che non sono. Sicuramente ho sbagliato e chiedo scusa in primis ai miei compagni,mister,società e tifosi e a tutto il Benevento Calcio. Mi dispiace soprattutto perché non ho potuto lottare con i miei compagni fino al 90’, li ho messi in difficolta e ho rischiato di compromettere la partita. La frase che ha procurato la mia espulsione è stata :” Dai... stai facendo il fenomeno...” sicuramente potevo evitare e sono stato un po’ ingenuo.... Non credo sia stata un’offesa tale da ricevere un cartellino rosso, ( anche perché in campo si sentono parole molto più offensive ) ma l’arbitro evidentemente l’ha ritenuta tale e rispetto la sua decisione, tant’è vero che poi negli spogliatoi mi sono scusato personalmente.

Chi mi conosce sa che tipo di persona sono e non mi permetterei mai di dire qualche frase offensiva contro qualcuno, specialmente contro gli ufficiali di gara. Chiedo ancora scusa a tutti".

Nessun appiedato in casa Crotone. Per leggere il comunicato completo clicca qui.