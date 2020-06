Benevento, arriva la coppa "Ali della Vittoria" Si arricchisce la bacheca del sodalizio giallorosso. Il trofeo verrà alzato da capitan Maggio

Negli ultimi anni la bacheca del Benevento si è arricchita sempre di più con trofei belli e particolari. Oltre a quello relativo alla vittoria dello scudetto Berretti, così come quelli dei successi in Lega Pro e nei play off di B, è in arrivo un'altra coppa molto importante. Si tratta del trofeo "Ali della Vittoria", assegnata alla squadra vincitrice del campionato cadetto. Con il successo di ieri, la Strega ha maturato un vantaggio di ben ventiquattro punti sul Crotone, di conseguenza ha messo in cassaforte anche il comando della classifica.

La Coppa verrà assegnata al Benevento nel corso di una cerimonia ufficiale e richiama le ali della divinità, prima greca con il nome Nike e poi romana, che nel corso dell'antichità raffigurava la personificazione della vittoria attraverso le fattezze di una donna alata. La stessa poneva idealmente sul capo dei vincitori la corona d'alloro e da sempre rappresenta, anche in epoca contemporanea, il simbolo per eccellenza relativo al successo.

Un nuovo trofeo, quindi, nella mani del Benevento che avrà modo di riceverlo con i giusti onori. La Coppa è stata istituita nel 2006: è realizzata con una placcatura in argento e ha un peso di 5 kg, con un'altezza di 60 cm. Ad alzarla al cielo, ovviamente, sarà capitan Maggio in occasione - si presume - dell'ultimo incontro casalingo.