La lettera di Gravina: "Impresa che resterà nella storia" Rivolto a Vigorito: "La tua passione e la tua serietà sono una fortuna per il nostro calcio"

Particolarmente gradita è arrivata una lettera di complimenti del presidente della Federazione, Gravina, indirizzata in prima persona al presidente Oreste Vigorito. Eccome il testo integrale.

Caro Oreste, scrivo per rappresentarti i miei complimenti e quelli della Figc per la storica promozione in serie A. Il Benevento ha ottenuto questo risultato straordinario scrivendo tutti i record della categoria e suscitando l'unanime apprezzamento di appassionati e addetti ai lavori.

Programmazione e lungimiranza sono alla base di questo sogno, realizzata attraverso investimenti importanti e mirati, fondamenta di una vittoria sportiva che assume un significato davvero unico per tutti coloro che amano i colori giallorossi. La tua passione e la tua serietà rappresentano una fortuna per il nostro calcio, chi ti conosce sa di quale determinazione sei capace, lo stesso che abbiamo riscontrato in campo dalle tue “Streghe”.

L'impresa di questa stagione resterà per sempre nella storia del calcio italiano anche per i tragici fatti che hanno condizionato le nostre vite a cusa della diffusione del contagio da Covid 19, ma alla fine sono felice sia stato il campo ad emettere il primo verdetto. Doveva trionfare il merito sportivo e così è stato.

Ti prego di voler estendere i miei complimenti all'intera dirigenza, ai giocatori e allo staff tecnico per il traguardo conseguito.

Un abbraccio

Gabriele Gravina