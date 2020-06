Nasce il Monopoly giallorosso Da domani sarà possibile acquistare on line sul sito dello store il gioco da tavolo

Nasce il Monopoly giallorosso, edizione limitata. Un'iniziativa che vede per la prima volta coinvolta una squadra di serie B. Per la presentazione la società sannita ha scelto un evento speciale, la partita di Benevento – Juve Stabia, quella che ha sancito la matematica promozione in serie A della strega. L'iniziativa non poteva quindi passare inosservata agli occhi dei tifosi che se vorranno accaparrarsi uno dei più famosi giochi da tavolo "targato strega" potranno da domani visitare il sito dello store del Benevento Calcio o dalla settimana prossima recarsi al punto vendita in città. Chi effettuerà l'acquisto on line entro la mezzanotte del 5 luglio non pagherà la spedizione.