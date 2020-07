Benevento, Remy a cena con Vigorito In un ristorante di Napoli col diesse Foggia e mister Inzaghi

Loic Remy è il primo colpo del Benevento in vista di questa serie A. Pasquale Foggia lo stava inseguendo da tempo, poi negli ultimi giorni c'è stata una accelerata della trattativa e questa mattina il calciatore ha raggiunto Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. A Roma, ad accoglierlo, c'era il medico del Benevento Salvatori che ha subito dato la notizia più importante alla società: l'ex Chelsea, di proprietà del Lille, sta bene e potrà firmare col Benevento. In serata il calciatore francese si è recato a Napoli per una cena col patròn Vigorito, con il diesse Foggia e con mister Inzaghi. Il modo giusto per conoscersi meglio. Nelle prossime ore è atteso l'arrivo in città a Benevento per prendere confidenza con l'ambiente.