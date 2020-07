L'addio di Coda: non è più un giocatore del Benevento Non c'è stata l'intesa per questo finale

E' arrivato l'addio per Massimo Coda. Da oggi il calciatore lascia ufficialmente il Benevento Calcio. Dopo il mancato rinnovo che, ricordiamo, gli fu proposto dalla società a dicembre, il calciatore non ha trovato l'intesa nemmeno per questo rush finale. Nessuna proroga dunque. Le strade si separano definitivamente. In queste prossime partite Inzaghi per l'attacco potrà fare affidamento solo su Moncini, ma sarà l'occasione giusta per vedere all'opera qualche giovane. Sicuramente lo scopo della strega è quello di non fare sconti e di conquistare nuovi record ma senza dimenticare che raggiunto l'obiettivo prioritario bisognerà saper valorizzare quello che è il vero patrimonio giallorosso, il settore giovanile.