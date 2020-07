Benevento, anche per Glik ai dettagli: oggi si può chiudere C'è già l'accordo col giocatore. E' stata formulata l'offerta al Monaco: presto la risposta

Kamil Glik vuole tornare in Italia dopo quattro stagioni trascorse in Francia, al Monaco. Il gigantesco (un metro e novanta) difensore polacco (ma ha anche il passaporto tedesco) aveva da tempo esternato la sua volontà di un ritorno al campionato italiano dopo l'anno trascorso a Bari e le splendide cinque stagioni al Toro. Proprio in granata avrebbe voluto tornare, ma dalla società del presidente Cairo non sono arrivati riscontri. Il Benevento ha così preso al balzo la volontà del giocatore ed ha trovato l'accordo per vestirlo di giallorosso. Glik ha un altro anno di contratto nel Monaco che non vuole lasciarlo andare a parametro zero: il Benevento ha quindi formulato la sua offerta e attende per oggi una risposta dal sodalizio monegasco, che non sta passando un momento felice e con circa 60 tesserati in organico ha la necessità di cedere dei giocatori.

Se dovesse essere positiva, Kamil Glik, nativo di Jastrzebie-Zdoj, cittadina a sud della Polonia, potrebbe essere già oggi il secondo acquisto del Benevento per il prossimo campionato di serie A. Si tratterebbe, dopo quello di Remy, di un altro colpo da novanta per la società del presidente Vigorito, che si assicurerebbe il vice capitano della Nazionale polacca (73 presenze e 5 reti), oltre che un difensore di grande esperienza anche per il campionato italiano (154 presenze e 12 gol in 6 stagioni, di cui cinque al Toro). In tutti questi anni ha vinto un campionato in Francia col Monaco e con la stessa squadra ha partecipato a 3 Champion's League totalizzando 24 presenze e 2 gol. Da contare anche 15 presenze in Europa League con Palermo e Torino.