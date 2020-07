Remy ha rifiutato un'offerta del Lille per il Benevento Il club francese si è rammaricato per l'addio dell'attaccante

Emergono dei retroscena in merito all'operazione che ha portato Remy al Benevento. Il calciatore francese ha pienamente sposato la causa giallorossa, tanto da rifiutare un'offerta di rinnovo da parte del Lille. Una scelta molto importante, considerato che il club transalpino credeva fortemente nelle qualità dell'ex Chelsea, ma soprattutto c'è da considerare anche l'aspetto non di poco conto che vedrà lo stesso Lille partecipare all'Europa League. Ad annunciarlo il club attraverso una nota stampa che recita:

"Il Lille avrebbe voluto trattenere Remy e ha formulato a lui e ai suoi rappresentanti un'offerta concreta per una proroga di due anni (più un terzo anno facoltativo) del suo contratto. Il club si rammarica per l'esito della trattativa, ma rispetta la scelta del giocatore di cui ha apprezzato l'impegno e la professionalità in queste due stagioni".