La diretta web di Crotone - Benevento Seguite con noi il match dei giallorossi

Dopo aver festeggiato la promozione in serie A, il Benevento è chiamato a chiudere nel migliore dei modi il campionato. Alla Strega mancano sette partite prima di salutare in maniera definitiva la cadetteria, a partire da questa sera con il big match dello Scida contro il Crotone. Alla vigilia Inzaghi ha sottolineato che avrebbe giocato la migliore formazione, soprattutto perché non ha alcuna intenzione di mollare la presa in seguito alla conquista dell'aritmetica. In effetti cambia davvero poco rispetto alle ultime uscite, con gli inserimenti di Tuia e Del Pinto per sostituire lo squalificato Caldirola e l'infortunato Viola. Riposano Hetemaj e Sau. Dentro dal primo minuto Tello e Insigne.

Ecco le formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy.A disp.: Figliuzzi, Festa, Curado, Gigliotti, Mustacchio, Armenteros, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Evan's, Zak. All.: Stroppa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Volta, Letizia; Del Pinto, Schiattarella, Tello; Insigne, Improta; Moncini. A disp.: Manfedini, Gori, Rillo, Kragl, Pastina, Basit, Gyamfi, Di Serio, Hetemaj, Sau, Alfieri. All.: Inzaghi