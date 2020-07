Benevento, Del Pinto: "E' solo un incidente di percorso" Il centrocampista giallorosso: "Dalla prossima ci rimetteremo in corsa per finire al meglio"

A commentare la sconfitta rimediata allo Scida contro il Crotone è stato Lorenzo Del Pinto ai microfoni di Ottochannel:

"Non troviamo alibi, questa sera abbiamo incontrato la squadra più in forma dopo due giorni di festeggiamenti. Ci è andato un po' tutto male. A livello mentale è stato lasciato qualcosa e non deve succedere, ma se guardiamo anche il Liverpool che ha perso 4-0 con il City credo possa succedere senza drammi. Si è rivelata una partita strana sotto tutti i punti di vista. Il mister ci ha detto che non vuole perdere in nessun modo. Nella ripresa siamo entrati per cercare di rimediare, ma ormai si era messa male. La sconfitta con il Pescara è stata simile a questa, sicuramente in settimana lavoreremo sugli errori senza dimenticare quanto fatto in campionato. Si tratta solo di un incidente di percorso. Dalla prossima ci rimetteremo in corsa per affrontare il rush finale dando il meglio".