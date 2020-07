Benevento, Gori: "Le motivazioni hanno fatto la differenza" L'estremo difensore: "Siamo rammaricati, ma non dimentichiamo la promozione"

Torna a parlare Ghigo Gori. E' più che probabile che nelle prossime giornate l'estremo difensore potrà bagnare il suo esordio in campionato. Nel frattempo continua a svolgere il suo prezioso ruolo di "uomo spogliatoio" e si è espresso così su quanto accaduto allo Scida:

"Eravamo reduci dai festeggiamenti. E' stato bellissimo andare in serie A, ma nel dopo partita sembrava di essere passati dalle stelle alle stalle. Stasera le motivazioni hanno fatto la differenza. Il Crotone è una squadra di livello, noi abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita. Ci hanno castigato, purtroppo è andata così. Sappiamo quanto i tifosi ci tenessero a fare bene contro i rossoblu, ma abbiamo cercato di dare il nostro meglio come sempre. C'è tanto rammarico, senza dimenticare ovviamente che siamo andati in serie A. Per me è sempre stato un onore vestire questa maglia. Non mi sarei mai aspettato di diventare il calciatore più vincente nella storia di questa società".

UOMO SPOGLIATOIO - "Cerco di dare consigli, metto sempre a disposizione la mia esperienza. Riesco a leggere lo stato d'animo dei compagni. In panchina mi scateno, quando non gioco sono un po' nervoso".