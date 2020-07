Benevento, con il Venezia mancherà Kragl L'esterno offensivo è stato squalificato per una giornata

L'ammonizione rimediata contro il Crotone è costata caro (in tutti i sensi) a Oliver Kragl. L'esterno offensivo giallorosso era in diffida, quindi è scattata automaticamente la squalifica che lo porterà a saltare il match interno di venerdì sera contro il Venezia. Per lui anche un'ammenda di 1500 euro per aver simulato. Mancherà anche Caldirola, ancora appiedato dopo il rosso diretto subìto nel corso del derby con la Juve Stabia. Due assenze importanti per Inzaghi in vista dell'incontro che lo vedrà affrontare la sua ex squadra.

