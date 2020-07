6 luglio, quella sicurezza di Inzaghi: "Tornerò in A con voi" Oggi l'anniversario dell'inizio dell'era Inzaghi. Il tecnico l'ha celebrato sui social

Esattamente un anno fa partiva l'era Inzaghi. Il 6 luglio del 2019 il tecnico raggiunge per la prima volta Benevento. La prima tappa fu il Ciro Vigorito, con le reazioni a caldo che furono immortalate dallo stesso allenatore attraverso i social con un entusiasmo incredibile. Nel tardo pomeriggio il bagno di folla a Palazzo Paolo V, suggestiva location dove si tenne la conferenza stampa di presentazione. Inzaghi, per la prima volta davanti alle telecamere da tecnico giallorosso, sottolineò sin da subito le grandi ambizioni legate alla nuova esperienza sannita. Riavvolgiamo il nastro e leggiamo le dichiarazioni espresse quel giorno:

"Sono molto orgoglioso di essere venuto a Benevento. Il presidente Vigorito e Foggia mi hanno cortegiato in una maniera incredibile. Quando trovo questo ambiente riesco a dare tutto me stesso. Con il presidente è scattata la scintilla giusta, il mio sogno era quello di lavorare con il mio amico Foggia. Ciò che mi ha colpito di Vigorito è che dobbiamo renderlo orgoglioso della sua squadra, non di andare in serie A. Dobbiamo uscire dal campo sempre a testa alta perché siamo privilegiati per il lavoro che facciamo. La massima serie la riconquisterò sul campo insieme a tutti voi, di questo ne sono sicuro".

Belle anche le parole del presidente Vigorito espresse nel corso della conferenza stampa, in cui elogiò il nuovo allenatore giallorosso:

"Si tratta di un vincente e i risultati sul campo da calciatore lo dimostrano. Oggi ha la stessa grinta di quando infilava le difese avversarie. I nostri calciatori dovranno assorbire questa mentalità vincente. Come ogni anno, invito tutti a essere attenti e riflessivi, sapendo che faremo un campionato competitivo. Il nostro obiettivo di partenza è quello di rendere orgogliosi i nostri tifosi della propria squadra e della propria società. Cosa ha Inzaghi più degli altri allenatori che ho incontrato? Tutti dichiarano una grande voglia di partire o di cominciare. Inzaghi ha la volontà di vincere, non accetta l'idea di scendere in campo solo per partecipare. Sono anni che abbiamo la stessa volontà, forse non siamo stati in grado di trasferirla mentre lui sì. Spero che lo faccia anche a una città che a volte si definisce dormiente, ma che auspico che si senta da leoni".

Poche ore fa Inzaghi ha ricordato questo particolare anniversario attraverso un post pubblicato sui social in cui ha scritto: "Un anno esatto fa aveva inizio il sogno... tutto il resto è Storia".